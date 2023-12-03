الامارات | محمد بن زايد يبحث مع رئيس بولندا ورئيسي وزراء إيطاليا وألبانيا قضايا «كوب 28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

جاء ذلك في إطار اجتماعات سموه المكثفة التي يجريها مع القادة والمسؤولين على هامش المؤتمر.

وبحث سموه خلال لقائه - كلاً على حدة - رئيس جمهورية بولندا أندجي دودا، ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، إضافة إلى رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، خصوصاً المجالات التنموية، إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة مع الضيوف القضايا المطروحة في (COP28)، وأهمية العمل الجماعي من خلال المؤتمر للخروج بنتائج عملية ومؤثرة، تمثل دفعاً قوياً لمسار العمل المناخي الدولي في ظل التداعيات الخطرة لتغير المناخ على العالم أجمع.

وأشاد القادة ورؤساء الوفود خلال هذه اللقاءات بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تمثله هذه المبادرة من أهمية في سد فجوة التمويل في مجال العمل المناخي العالمي.