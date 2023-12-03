الامارات | إستونيا: تحقيق الأهداف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كلاس، خلال مشاركتها في مؤتمر «كوب 28»، أهمية التحول الأخضر لمواجهة التحديات المناخية، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الفرص، مثل معالجة النفايات، التي يمكن استخدامها كمورد مستدام، والفرص المتاحة في قطاع البيانات البيئية.

وقالت إن «كوب 28»، هو الطريق لتحقيق الأهداف لمواجهة تداعيات التغير المناخي، متسائلة: «ماذا نفعل من أجل الوصول إليها، وندرك جميعاً أننا نعاني حالات الجفاف، ولدينا كوارث طبيعية في كل مكان، وعلينا أن نعمل معاً للحفاظ على كوكبنا الأرض».

وأشارت كلاس إلى مشاركة بلادها في جناح خاص بالأعمال، يهدف إلى فتح مجال الشراكات والفرص التجارية في مجال التكنولوجيا النظيفة، والذي سيمهد للتحول الرقمي جنباً إلى جنب مع التحول الأخضر.