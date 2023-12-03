الامارات | هدية غالية من أرض الإمارات المعطاءة.. في عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أغلى أيام الوطن، وعيد الاتحاد الـ52، قدّم الجناح الإماراتي في مدينة إكسبو دبي، هدية مختلفة لزواره من المشاركين في فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تتواصل فعالياته حتى 12 من الشهر الجاري، وسط حضور لافت من المشاركين من دول العالم المختلفة.

ووفّر الجناح لزوّاره، هدية مستدامة تماشياً مع أهداف «كوب 28»، عبارة عن بطاقة ورقية قابلة للزراعة والإنبات، إذ تتكون من مجموعة من البذور لنباتات وأزهار مختلفة، بحيث يستطيع الزائر زراعتها من خلال دفنها في التربة وريّها بالمياه حتى تنبت.

ودعا الجناح الزوار والضيوف لكتابة التزام منهم نحو أرض دولة الإمارات قبل زراعة تلك البطاقة.

ودُونت على البطاقة عبارة باللغتين العربية والإنجليزية: «قوموا بزرع هذه البطاقة كي نحتفي معاً بعيد اتحادنا الـ52 في دولة الإمارات.. نكرّم إنجازات صنّاع التغيير اليوم، ونستلهم من إرث أسلافنا المستدام. قبل أن تزرعوا هذه الورقة، نطلب منكم شاكرين التفكُّر للحظة لتكتبوا التزاماً منكم نحو أرضنا المعطاء، وعند نموها وازدهارها، تشهدون معها اخضرار وازدهار التزامكم مسيرة مشتركة نحو الغد المستدام».

وأوضح مشرفون على الجناح لـ«الإمارات اليوم»، أنه يجري توزيع تلك البطاقة على الضيوف والزوار احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52، تأكيداً على دعم دولة الإمارات لجهود الاستدامة العالمية، بالتزامن مع انعقاد «كوب 28» على أرض الدولة.

وأشاروا إلى أن تلك البطاقة ليست من الورق العادي، لكنها بطاقة مستدامة، تتكوّن من بذور لنباتات مختلفة، فيما دُون على البطاقة وسم لمشاركة صور النباتات عليه فور نموها وازدهارها.

• قوموا بزرع هذه البطاقة كي نحتفي معاً بعيد اتحادنا الـ52 في دولة الإمارات.

• مجموعة من النباتات المختلفة منها فواكه وأزهار تتضمنها البطاقة غير العادية.