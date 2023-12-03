الامارات | محمد بن زايد يبحث مع رئيسي أوزبكستان وكولومبيا تعزيز العمل الدولي بمواجهة تغير المناخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيايف، وذلك في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

تناول اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وسبل تعزيزها، خصوصاً في المجالات التنموية، لما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين، إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى بعض القضايا المطروحة على جدول أعمال «COP28»، وأهمية المؤتمر في تعزيز العمل الدولي في مواجهة تغير المناخ وتداعياته السلبية على المستوى العالمي. وعبّر رئيس أوزبكستان، خلال اللقاء، عن تقديره للمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده هذه المبادرة من حرص على دعم العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية.

من جهة أخرى، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بيترو أوريغو، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ضوء إنجاز البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فيما بينهما تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق، لتكون الاتفاقية الأولى لدولة الإمارات مع دولة من دول أميركا الجنوبية، والأولى من نوعها بين دولتين في منطقة الخليج العربي وأميركا الجنوبية.

وتدشن هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون الاقتصادي النوعي بين البلدين.

وتطرقت مباحثات صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الكولومبي إلى مؤتمر «COP28» والموضوعات المطروحة على أجندته، وأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك من خلال المؤتمر لمواجهة خطر تغير المناخ، ودفع مسار العمل المناخي إلى تحقيق نتائج تصب في مصلحة الجميع في العالم. واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين في مجال العمل البيئي والمناخي، خصوصاً أن كولومبيا تعد من أكثر دول العالم على صعيد التنوع البيولوجي.

وعبّر غوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، خلال اللقاء، عن تقديره للمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والأهمية التي يمثلها هذا الصندوق لدعم مسار العمل المناخي الدولي لخدمة البشرية.