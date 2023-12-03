الامارات | جناح الأديان في «كوب 28».. منارة للأمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعزز جناح الأديان في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الوعي بقضايا المناخ عبر سلسلة من الفعاليات والبرامج الثرية التي تركز على قضايا المناخ والبيئة، ودور الأديان والشباب في مواجهة التحديات المناخية.

وتستعرض فعاليات الجناح دور الأديان في تحقيق أهداف العمل المناخي، وأهمية إشراك الشباب في الجهود الهادفة إلى مواجهة الأزمة المناخية، وتوحيد الجهود المشتركة من أجل إيجاد حلول فاعلة وملموسة تعالج تداعيات تغير المناخ.

واستقطب جناح الأديان، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة مؤتمر «كوب 28» ووزارة التسامح والتعايش، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويعقد للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، أعداداً كبيرة من الزوار منذ انطلاق فعالياته أول من أمس، فيما يستضيف على مدار أيام الحدث أكثر من 65 جلسة حوارية، ونحو 325 متحدثاً، كما يجمع 70 منظمة ومؤسسة من أجل العمل على تعزيز الشراكات، وتقديم توصيات شاملة لتحقيق العدالة البيئية، وتفعيل مشاركة وإسهامات المجتمعات الدينية والعلماء والأكاديميين والشباب وممثلي المجتمع المدني في العمل المناخي.

وتسهم تلك الفعاليات في تعزيز التعاون من أجل تهيئة مستقبل أفضل لكوكب الأرض والإنسانية جمعاء، وإشراك جماهير وفئات جديدة في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة المناخ.

مسؤولية مشتركة

ويجسد جناح الأديان في المنطقة الزرقاء بـ«COP28» أهمية جهود قادة الأديان في إبراز التحديات التي تتعامل معها المجتمعات بشأن الأزمة المناخية، وضرورة الالتزام بالعمل المناخي، وإيجاد حلول ملموسة وفعالة لقضية المناخ.

ووصف الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، جناح الأديان في «كوب 28» بأنه منارة للأمل، مؤكداً أن وجود جناح للأديان في المؤتمر يؤكد أن مواجهة التغير المناخي وحماية كوكب الأرض مسؤولية مشتركة.

وقال إن دولة الإمارات منارة للتعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، ويعكس تبنيها لهذه المبادرة إيمانها الراسخ بدور الأديان، وأهمية توحيد الجهود من أجل تحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي.

دور الأديان

واستعرض الجناح في إحدى جلساته دور الأديان في تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، والأدوار الرائدة التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات الدينية في مختلف أنحاء العالم لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف.

وناقشت الجلسة أهمية تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لاسيما في دول الجنوب العالمي.

وناقشت جلسة أخرى في الحدث «مساهمة المنظمات الدينية في تعزيز المرونة المناخية والتكيف.. الدور الرائد للشباب في مجال المناخ»، وتطرقت إلى أسباب الأزمة المناخية، وأهمية توعية المجتمعات بأهمية الحفاظ على كوكبنا المشترك.

وأكدت جلسة «تعزيز حوار الشباب بين الأديان بشأن العدالة والمرونة المناخية»، أهمية دور الشباب في مواجهة أزمة المناخ من خلال تعزيز التعاون والعمل الجماعي، ووضع العدالة المناخية في صميم كل الجهود المبذولة، وتعزيز الوعي في المجتمعات المختلفة بشأن قضية المناخ. كما استعرض جناح الأديان أهمية دمج التعاليم الروحية والتقاليد الدينية في الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتي يجب ألا تعتمد فقط على العلم والقرارات السياسية والحكومية.

• 325 متحدثاً يشاركون في 65 جلسة حوارية يستضيفها الجناح خلال «كوب 28».

• الجناح يجمع 70 منظمة ومؤسسة من أجل العمل على تعزيز الشراكات.