نهيان بن مبارك يكرم الشركاء المنظمين لجناح الأديان

ابوظبي - سيف اليزيد - كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الشركاء المنظمين لجناح الأديان في COP28، والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف.

جاء ذلك خلال الحفل الرسمي لافتتاح الجناح الذي أقيم صباح اليوم، ونظمه مجلس حكماء المسلمين، بالتعاون مع رئاسة COP28 ووزارة التسامح والتعايش، وهيئة الأمم المتحدة للبيئة.

وفي هذا الصدد تم إهداء الميدالية التذكارية لجناح الأديان للشركاء الأساسيين، وضمت قائمة المكرمين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو، رئيس دائرة الحوار بالفاتيكان، وسعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وسعادة عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، وسعادة ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.

يهدف جناح الأديان في COP28 إلى توفير منصة عالمية لتبادل وجهات النظر وتكريس التوافق، وإيجاد الحلول، وعقد الشراكات واقتراح التوصيات من أجل تعزيز العدالة البيئية، بالإضافة إلى إشراك المجتمعات الدينية وصناع القرار وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لبلورة رؤية مشتركة من شأنها التصدي لتحديات التغير المناخ.

يقدم الجناح العديد من البرامج والأنشطة تتضمن 65 جلسة حوارية ونقاشية، بمشاركة أكثر من 325 متحدثاً إلى جانب ممثلي الديانات، و54 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 70 منظمة ومؤسسة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الجامعات ومنظمات الشباب والمنظمات والمؤسسات الدينية، ومنظمات الشعوب الأصلية، وعدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية، والمؤسسات النسائية، ومنظمات المساعدات الإنسانية.