الامارات | 6000 شاب يناقشون قضايا المناخ في «كوب 28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ممثل «مركز الشباب» في «كوب 28»، جاسم العبيدلي، إن المركز سينظم 120 ورشة عمل، يشارك فيها 6000 شاب وشابة من داخل دولة الإمارات وخارجها، مشيراً إلى أن إطلاق المركز جاء بتوجيهات القيادة الرشيدة، حرصاً منها على تفعيل دور الشباب في العمل المناخي، وتضافر الجهود، وتعزيز دورهم في مجال التنمية المستدامة والحد من تداعيات التغير المناخي.

وأضاف العبيدلي لـ«الإمارات اليوم» أن البرامج التي سيطرحها المركز تركز على دور التنمية المستدامة، وتفعيل دور الشباب في رسم خريطة الطريق للحد من تداعيات التغير المناخي في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن البرامج التي ستكون تفاعلية، سترى النور قريباً من خلال المشروعات التي سيقدمها الشباب ويتطلع إليها الزوار، مع عرض أفضل الممارسات للاستفادة منها، سواء في دولة الإمارات أو في الدول الأخرى بشكل عام.

وكانت وزارة الثقافة أطلقت أخيراً «مركز الشباب»، بهدف رفع مستوى الوعي الشبابي حول تحديات التغير المناخي التي يواجهها العالم، تماشياً مع سياسة إشراك الشباب التي وضعتها الدولة باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على إيجاد الحلول المبتكرة، وإعادة توجيه انتباه المجتمعات المحلية والعالمية لقضايا المناخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «كوب 28».

ويمكن للمركز استضافة ما يزيد على 10 آلاف شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في الأنشطة والبرامج التي يطرحها لمناقشة الطموحات الشبابية وخطط العمل المناخية العالمية ضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسة للمؤتمر العالمي، بما يسهم في تطوير قدرات هذه الفئة المهمّة من المجتمع لمواجهة تبعات التغيرات البيئية المناخية، وصقل خبراتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين على الاستجابة لمختلف التحديّات الخاصة بهذه القضية، ووضع الحلول اللازمة والفاعلة لها.

جاسم العبيدلي:

• «البرامج المطروحة تركز على دور التنمية المستدامة وتفعيل دور الشباب في رسم خريطة الطريق للحد من تداعيات التغير المناخي».