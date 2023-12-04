الامارات | تصويت إلكتروني وحضوري في انتخابات «استشاري الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2023 على الآليات المتبعة في التصويت الإلكتروني للناخبين، في إطار الاستعدادات لانطلاق عملية التصويت غداً.

وتفقدت اللجنة الاستعدادات لعملية الانتخابات في مركز التصويت بنادي الشارقة للشطرنج، حيث تم التركيز على التحضيرات لاستقبال الناخبين في مقار التصويت المعتمدة على مستوى الإمارة، مع التركيز على السياسات والخطط الهادفة لتحقيق أعلى معايير الشفافية والحيادية.

وناقشت اللجنة الخطط التنفيذية لعملية التصويت، إضافة إلى متابعة توافر جميع الاحتياجات اللوجستية والتقنية والفنية والموارد البشرية والمالية، وتم استعراض آليات التصويت الإلكتروني باستخدام تطبيق (UAE PASS)، مع التأكيد على توفير الفرصة للتصويت عن بُعد بشكل إلكتروني، وفتح الباب أمام التصويت الحضوري في مراكز تصويت معتمدة في مختلف مناطق الإمارة، وهي: نادي الشارقة للشطرنج في مدينة الشارقة، ومجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد، ومركز إكسبو خورفكان في مدينة خورفكان، ومجلس مدينة أحياء كلباء في مدينة كلباء، ومجلس مدينة دبا الحصن في مدينة دبا الحصن، وبلدية منطقة المدام في منطقة المدام، وبلدية منطقة البطائح في منطقة البطائح، ونادي مليحة الثقافي في منطقة مليحة، وبلدية مدينة الحمرية في منطقة الحمرية.

• لجنة الانتخابات ركزت خلال تفقدها الاستعدادات على السياسات والخطط الهادفة لتحقيق أعلى معايير الشفافية والحيادية.