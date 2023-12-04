الامارات | رئيس الدولة يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين في «كوب 28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لقاءاته مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

فقد التقى سموّه - كلاً على حدة - رئيس جمهورية كينيا الدكتور ويليام ساموي روتو، ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينوبو، ورئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني.

وبحث سموّه مع القادة المشاركين في «كوب 28» العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، خصوصاً مجالات التنمية المستدامة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض صاحب السموّ رئيس الدولة مع الضيوف عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعمال وفعاليات «كوب 28»، متطلعين إلى الخروج بنتائج عملية تسهم في دفع نوعي لمسار العمل المناخي الدولي، في ظل التداعيات الخطيرة لتغير المناخ على العالم أجمع.

وأشاد القادة خلال هذه اللقاءات بالمبادرة التي أعلنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال كلمته في «القمة العالمية للعمل المناخي»، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مؤكدين على ما تمثله هذه المبادرة من أهمية على صعيد سد فجوة التمويل في مجال العمل المناخي العالمي، ودعم الاستدامة لما فيه خير البشرية.

حضر اللقاءات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، وعدد من المسؤولين.