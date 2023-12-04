الامارات | تصنيع بطاريات آمنة وفائقة السرعة للاستخدامات المدنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل مجموعة المدينة الآمنة وجهات متخصصة في المجال التقني، بالتعاون مع مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على تطوير وتصنيع بطاريات متعددة الاستخدامات في المجال المدني، بحيث تتفوق على غيرها من ناحية السرعة الفائقة للشحن والتشغيل المرن، وقوة التحمل، بحيث تتناسب مع ظروف البيئة المحلية للدولة، وحالات الطقس المختلفة.

وتتميز البطاريات بطول عمرها الافتراضي الذي قد يصل إلى 50 عاماً.

وتفصيلاً، قال مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اللواء المهندس وليد المناعي، إن فكرة تطوير وتصنيع هذه البطاريات تعد من الأفكار الرائدة التي أطلقها نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، ووجه بإجراء البحوث والدراسات عليها، بحيث يتم إدخال بعض التعديلات التطويرية على البطاريات المستخدمة حالياً في الأسواق لإطالة عمرها الافتراضي، وتفادي العيوب التي كانت تظهر فيها بسبب الاستخدام المستمر.

وأضاف المناعي، أن عملية التطوير والتصنيع تتم تحت إشراف مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسيتم البدء بالعمل بتطبيق هذه البطاريات وتشغيلها في المركبات الكهربائية وذاتية القيادة، وكذلك الإنارات الأمنية الذكية، بحيث تكون هذه التقنية الحديثة التي تم تطويرها بأيدٍ وطنية متاحة للجميع في القريب العاجل. وأكد أن البطاريات آمنة جداً من حيث الاستخدام، بسبب مكوناتها الخاصة التي لا تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، ومقاومة للحريق، وتتميز بطول عمرها الافتراضي الذي قد يصل إلى 50 عاماً، بعكس ما هو في البطاريات العادية التقليدية.

• تطوير وتصنيع البطاريات يُعدُّ من الأفكار التي أطلقها الفريق ضاحي خلفان تميم.