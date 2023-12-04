الامارات | ضمن «الرعاية الخضراء».. جهاز لتقدير انبعاثات تنقل المرضى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول جهاز محاكاة لتقدير الانبعاثات الكربونية الناجمة عن تنقل المرضى، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، فيما نجحت في تنفيذ 300 ألف زيارة إلكترونية منذ بداية العام الجاري، أسهمت في خفض أكثر من ستة ملايين طن من الانبعاثات الكربونية العام الجاري، وفق مدير إدارة البيانات والإحصاء في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتورة سارة الشايع.

وأضافت الدكتورة سارة - في تصريحات صحافية على هامش «كوب 28» - أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أعلنت بالتزامن مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة، وبالتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات 2050، عن برنامج الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال ريادتها وكونها أول مؤسسة على مستوى الشرق الأوسط تستخدم الذكاء الاصطناعي، والزيارات الافتراضية لتحقيق هذه الرؤية.

وتابعت «كجزء من مشروع الرعاية الخضراء أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن مشاركتها في (كوب 28)، أول جهاز محاكاة من نوعه لتقدير الانبعاثات الكربونية الناجمة عن تنقل المرضى من وإلى منشآت المؤسسة، واستخدمت قدرات الذكاء الاصطناعي لتحديد الزيارات الشخصية التي يمكن تحويلها إلى زيارات افتراضية».

وأوضحت الدكتورة سارة أن المبادرة ساعدت على تحقيق 300 ألف زيارة إلكترونية خلال العام الجاري؛ ما أسهم في خفض ما يزيد على ستة ملايين طن من الانبعاثات الكربونية.

كما كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تنفيذ عدد من المشاريع المستدامة في منشآتها الصحية، بما ينسجم مع عام الاستدامة، وتزامناً مع «كوب 28»، وتضمنت المشاريع التي نفذتها المؤسسة في منشآتها، مشروع توريد جهاز الروبوت الآلي للتواجد عن بُعد، والمعروف باسم «تليبريزنس روبوت»، وهو تقنية مبتكرة تعمل على نقل صورة ثلاثية الأبعاد للشخص وصوته إلى الجهاز الذي يتحكم فيه، ما يسمح للطبيب بالتفاعل والتواصل مع المرضى في المستشفيات وغرف العزل.

• 300 ألف زيارة إلكترونية خفضت ستة ملايين طن انبعاثات كربونية العام الجاري.