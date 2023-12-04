الامارات | مستشفيات تزهو بمؤشر «الماسة الخضراء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أمس، عن أسماء الحائزين جائزة «الماسة الخضراء»، خلال فعاليات يوم الصحة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، ضمن برنامج مؤشر أبوظبي لجودة الرعاية الصحية «مؤشر»، حيث كرّمت الدائرة ستة مستشفيات متميزة استوفت متطلبات الجائزة.

وانقسمت الجوائز إلى فئتين، الأولى فئة المستشفيات الكبيرة والثانية فئة المستشفيات المتوسطة، حيث حصلت المنشآت على دروع تقديرية نظير التزامها بتحقيق المتطلبات ضمن المحاور الأساسية للماسة الخضراء، التي تتضمن البنية التحتية والعمليات وإدارة النفايات الصحية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم، في مركز المعرفة بمدينة إكسبو دبي، بحضور ممثلين عن المستشفيات الستة الحاصلة على التكريم.

وشهد الحفل تكريم كل من مدينة برجيل الطبية و«كليفلاند كلينك أبوظبي» ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ضمن فئة المستشفيات الكبيرة، بينما تم تكريم مستشفيي النور والعين التابعين لمجموعة «ميديكلينك»، ومستشفى الكورنيش ضمن فئة المستشفيات المتوسطة.

وتأتي الجوائز تماشياً مع جهود دائرة الصحة في أبوظبي لمواصلة تعزيز جودة الرعاية الصحية والاستدامة في الإمارة، من خلال برنامج مؤشر أبوظبي لجودة الرعاية الصحية «مؤشر».

وجاء إطلاق «الماسة الخضراء» بهدف تحديد وتقييم مستويات الاستدامة في منشآت الرعاية الصحية ضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: البنية التحتية والعمليات وإدارة النفايات الصحية، وتتضمن 15 مؤشراً تم استقطابها ومواءمتها من برامج معروفة قائمة على الأدلة والبيانات.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي، الدكتورة عائشة الخوري، في تصريحات صحافية: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل (صحة أبوظبي) العمل جنباً إلى جنب مع شركائها الاستراتيجيين في قطاع الرعاية الصحية لبناء منظومة صحية مستدامة وقادرة على مواكبة التحديات المناخية في أبوظبي وحول العالم».

وأضافت أن «(الماسة الخضراء) تهدف إلى تقدير التزام منشآت الرعاية الصحية بالجهود التي بذلتها لتطوير وتقديم خدماتها على نحو مستدام، وتوفير رعاية بمستويات جودة متميزة للمرضى والمساهمة في تحقيق منظومة صحية مستعدة لتحديات المستقبل واحتياجاته».