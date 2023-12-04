اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة: عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية نجدد فيها العزم على مواصلة العمل لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً

0 نشر
متابعات موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة: عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية نجدد فيها العزم على مواصلة العمل لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عيد الاتحاد "مناسبة وطنية غالية نجدد فيها العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً للأجيال المقبلة".

وقال سموه عبر «إنستغرام»​: شهدت وإخواني حكام الإمارات وضيوف الدولة الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين تحت شعار "رحلة نحو غد مستدام".. مناسبة وطنية غالية، نجدد فيها العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً للأجيال المقبلة، معتمدين على سواعد وعقول أبنائنا وكل من يعتبر الإمارات وطناً، منفتحين بثقة ووعي على العالم، متمسكين بهويتنا الوطنية.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا