الطقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق وتتكون بعض السحب الركامية شمالاً مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 07:55 والمد الثاني عند الساعة 16:48 والجزر الأول عند الساعة 11:35 والجزرالثاني عند الساعة 00:36.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:32 والمد الثاني عند الساعة 04:06 والجزر الأول عند الساعة 10:00 والجزر الثاني عند الساعة 20:35.