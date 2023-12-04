الامارات | انطلاق فعاليات الدورة 44 من معرض الخمسة الكبار.. حمدان بن محمد: تجمع دبي من جديد العالم تحت سقف واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، بحضور 2200 عارض ومشاركات من 150 دولة حول العالم انطلقت فعاليات الدورة 44 من معرض الخمسة الكبار Big 5 Global الحدث الأكبر إقليمياً في قطاع البناء والتشييد ... تجمع دبي من جديد العالم تحت سقف واحد، وهذه المرة لاستعراض أحدث المنتجات والابتكارات والتقنيات التي ترسم معالم هذا القطاع الحيوي ليكون أكثر استدامةً على المستوى الدولي.