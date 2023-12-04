الامارات | «تريليون نحلة».. مبادرة عالمية من دبي لحماية «حراس الطبيعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مدينة إكسبو دبي حملة «تريليون نحلة»، المبادرة العالمية لحماية النحل عبر زيادة الوعي وجمع التمويل لدعم جهود حماية المُلقِّحات في جميع أنحاء العالم.

وتعد الحملة استمراراً لجهود مبادرة «بي ذا تشينج» التي أسستها شركة «بانغايا» لجمع الأفراد والشركات والمنظمات، بهدف استقطاب أكثر من ملياري شخص، وجمع مليار دولار لدعم المشروعات التي تحافظ على النحل، وتحمي الموائل، وتعزز التنوع البيولوجي.

وأعلن عن الحملة، أمس، في «تيرا»، جناح الاستدامة بمدينة إكسبو ضمن فعاليات مؤتمر «كوب 28»، بحضور وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم إبراهيم الهاشمي، وممثلين عن الجهات المشاركة في تحالف «تريليون نحلة».

وقالت رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني، إن «النحل من المُلقِّحات المهمة لأنظمتنا البيئية والغذائية، وله دور محوري في التحدي الكبير لمواجهة تغير المناخ»، مضيفة: «نحن في مدينة إكسبو دبي ملتزمون بالعيش في وئام مع الطبيعة، والإسهام في إشراك الناس بجميع أنحاء العالم، ورفع مستوى الوعي حول التحديات البيئية، بما في ذلك أهمية النحل في الحفاظ على كوكب متوازن ومرن، ويسعدنا أن نكون مؤسسين مشاركين في تحالف (تريليون نحلة)، وأن نكون جزءاً من الحراك العالمي (بي ذا تشينج)».

وتابعت فريدوني: «لدينا جميعاً مسؤولية مشتركة لرعاية كوكبنا، وهذه المبادرة تجمع أصحاب الرؤى من الأفراد والشركات والمنظمات للدفع باتجاه جملة واسعة من الإجراءات الإيجابية.. معاً، لدينا القدرة على تغيير المسار، وضمان مستقبل نابض بالحياة، حيث نحمي المُلقِحات، ويزدهر كوكبنا».

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي للمشاركة العالمية في «بانغايا»، إيفا كروس: «يسعدنا الدعم القوي الذي قدمه الشركاء في دولة الإمارات، وإدارة فريق (كوب 28) لجعل أجندة الطبيعة في قلب المحادثات العالمية بشأن المناخ، ولن نصل إلى صافي الصفر دون عكس مسار فقدان التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة على نطاق غير مسبوق». وأضافت: «باعتبارها حرّاس الطبيعة، تحتاج النحل والمُلقِحات إلى الحماية لإطلاق سلسلة التفاعلات الإيجابية، وتفعيل الحلول المناخية القائمة على الطبيعة».

وفي موقع بالمنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ «كوب 28»، ومع نسخة صغيرة في المنطقة الزرقاء، سيقدم كل من «بي ذا تشينج» و«بي.إيه. إن. جي. إيه. أي. إيه» تركيباً فنياً يصور سرباً من النحل، ابتكرته فنانة الأوريغامي المشهورة عالمياً ليوني برادلي. ويدعو العمل الفني التفاعلي الزوار والمشاركين في مؤتمر المناخ إلى كتابة تعهدهم تجاه الطبيعة على الورق، وإضافته إلى العمل الفني، لتجسيد كيف يمكن للعمل الجماعي أن يحدث تغييراً إيجابياً.

• الحملة العالمية تجمع الجهات والمنظمات التي تسعى لحماية المُلقِّحات.

مرجان فريدوني:

• مدينة إكسبو دبي ملتزمة بالعيش في وئام مع الطبيعة، والإسهام في رفع الوعي حول التحديات البيئية.

استراتيجية الاستدامة

قالت الرئيس التنفيذي للمشاركة العالمية في «بانغايا»، إيفا كروس، إن «دور مدينة إكسبو في تحالف (تريليون نحلة)، ومشاركتها في مبادرة (بي ذا تشينج)، يندرجان ضمن التزامها المستمر بحماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها، ويتجسدان في استراتيجية الاستدامة الواسعة النطاق للمدينة».