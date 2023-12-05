الامارات | المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يباشر استقبال المصابين الفلسطينيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشر المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، الذي دشن خدماته العلاجية قبل يومين، استقبال المصابين، حيث وصلت أول حالتين لمصابين فلسطينيين يعانيان كسوراً بليغة. واستقبل المستشفى الحالة الأولى لشاب يبلغ من العمر 17 عاماً، ويعاني كسراً في الكاحل الأيمن وجرحاً مفتوحاً في الركبة اليمنى، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لتثبيت الكسر، فيما استقبل الحالة الثانية لمراهق، يبلغ من العمر 13 عاماً، ويعاني كسراً مفتوحاً في عظمة الفخذ الأيمن، ويحتاج إلى تدخل جراحي لتثبيت الكسر. وتعامل الفريق الطبي الإماراتي المختص في المستشفى الميداني في قطاع غزة، الذي يضم كوادر متخصصة ومؤهلة في المجالات والفروع الطبية المختلفة، فوراً مع الحالتين.

وبدأ المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل في غزة، قبل يومين، تقديم خدماته العلاجية لأبناء القطاع، في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم المنظومة الصحية في القطاع، التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريراً، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة، بما في ذلك الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان، والعظام، والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة.

ويقدّم المستشفى إضافة إلى ذلك، خدمات الأشعة المقطعية، والسينية، والصيدلة، وهو مزوّد بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه وفق أفضل البروتوكولات العالمية.

• فريق طبي إماراتي يشرف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريراً.

• المستشفى يقدم العلاج المتكامل للمراجعين والمستفيدين منه وفق أفضل البروتوكولات العالمية.