الامارات | حلول وتدابير لزيادة كفاءة الطاقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المجلس العالمي لكفاءة الطاقة التابع للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة تقريراً خاصاً حول كفاءة الطاقة، وذلك على هامش مؤتمر «كوب 28».

ضم التقرير، الذي تم إعداده بالشراكة بين «شنايدر إلكتريك» وشركة كهرباء فرنسا (EDF)، وتحت رعاية المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة، ورقة بيضاء شاملة، تتناول العوامل الحاسمة لكفاءة الطاقة في العالم.

واستعرض المجلس التقرير خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى في مركز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة الخضراء على منصة «شنايدر إلكتريك» في (كوب 28)، بحضور كل من المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، ونائب رئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، نوال الحوسني، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «EDF» ورئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، لوك ريمون، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للمجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وأعضاء من المجلس العالمي لكفاءة الطاقة ووسائل الإعلام.

وتأكيداً على أهمية تنفيذ حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني والصناعة والتنقل، أضاء التقرير على فقدان ثلثي الطاقة التي يتم توليدها في مراحل مختلفة من دورة الطاقة، حيث تنجم هذه الخسائر عن تحويل الوقود الأحفوري إلى حرارة وكهرباء وحركة، الأمر الذي يؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير حاسمة لرفع الكفاءة وتحسين الأداء. ويشدد التقرير أيضاً على أن الحلول التكنولوجية أصبحت متاحة خلال السنوات الأخيرة لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع البناء والصناعة والتنقل، حيث توفر هذه الحلول التي تنطوي على مزيج من التحول الكهربي والرقمي إمكانات كبيرة لاتخاذ إجراءات فورية يمكن نشرها بسرعة. وقال مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه «نجح التقرير من خلال عرض تجارب الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم في مجال كفاءة الطاقة في تسليط الضوء على الجهود التعاونية اللازمة لمواجهة تحديات كفاءة الطاقة العالمية».

وأضاف لوتاه «أصبح اليوم التزامنا الجماعي بالاستدامة، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكثر أهمية من أي وقت، لهذا يعد هذا التقرير بمثابة خريطة طريق مهمة، ترشدنا نحو مستقبل أكثر استدامة».