الامارات | 1200 رحلة لـ «مترو دبي» إلى «كوب 28» يومياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خيارات تنقل سهلة لزوّار مؤتمر «كوب 28»، لتمكّنهم من الوصول بسهولة إلى مقر انعقاد الحدث العالمي في مدينة إكسبو دبي، مشيرة إلى أن «مترو دبي» يمثل الخيار الأمثل للوصول. وكشف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»، أن إجمالي عدد رحلات المترو إلى مقر «كوب 28» ذهاباً وإياباً يبلغ 1200 رحلة في اليوم، بإجمالي 15 ألفاً و600 رحلة طوال أيام الحدث، الذي بدأ في 30 نوفمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر، لافتاً إلى أن عدد ساعات عمل المترو خلال فترة انعقاد «كوب 28» تبدأ من الخامسة صباحاً إلى الواحدة صباحاً (اليوم التالي)، فيما تغادر آخر رحلة محطة «إكسبو 2020» باتجاه «سنتربوينت» الساعة الـ12 صباحاً.

وقال بهروزيان: «إن الطاقة الاستيعابية للركاب في الرحلة الواحدة تقدّر بـ643 راكباً»، لافتاً إلى أن الهيئة أتاحت عدداً من المواقف للمركبات داخل بعض محطات المترو، وهي: «سنتربوينت» بـ2698 موقفاً، و«اتصالات من إي آند» بـ2341 موقفاً، و«جبل علي» بـ3038 موقفاً.

وذكر أن الهيئة وفرت إصداراً خاصاً وحصرياً من «بطاقات نول» للمندوبين المشاركين في مؤتمر الأطراف، لتشجيعهم وتمكينهم من استخدام المواصلات العامة في إمارة دبي بشكل مجاني طوال فترة المؤتمر، فيما يمكن لزوّار المؤتمر الحصول على بطاقة «نول» وتحميل تطبيق «سهيل» والتعرف إلى أفضل وأسهل وأسرع مسار للوصل إلى مقر المؤتمر، لاستخدام «المترو» وحافلات الهيئة الكهربائية، باعتبارها الوسيلة الأكثر استدامة للتنقل داخل المؤتمر، إضافة إلى أسطول المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة المتوافر لدى مشغلي مركبات الأجرة في الإمارة، وجعل الرحلة أكثر سهولة وصداقة للبيئة.

وخصصت هيئة الطرق والمواصلات منصّة في «المنطقة الخضراء» بالمؤتمر، لتوعية المشاركين في الحدث حول أهم المبادرات والمشروعات الحيوية التي تنفذها، منها: استراتيجية التنقل ذاتي القيادة، والمحطات المستقبلية لـ«التاكسي الجوي»، واستراتيجية الميل الأول والأخير، وتنوّع وسائل النقل الجماعي والمرن ومقدمي الخدمات.