الامارات | حكومة الإمارات تطلق التحالف الدولي للمهارات الخضراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود الرومي، أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً يواجه جميع الحكومات، نظراً لتأثيره في مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية، ولأنه يمس وظائف معظم موظفي القطاع الحكومي البالغ عددهم 200 مليون موظف حول العالم، مشيرة إلى أن اكتساب المهارات الجديدة، هو مفتاح معالجة فجوة المهارات الحكومية الخضراء، للمضي قدماً في الممارسات المستدامة، والوصول إلى هدف حكومات خضراء في جميع عملياتها وقطاعاتها.

جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان «بناء حكومات قادرة على التعامل مع تغير المناخ»، نظمها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة مع صندوق «بيزوس» للأرض، وApolitical، ومجموعة القيادة المناخية للمدن (C40)، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28).

وأُعلن على هامش الطاولة المستديرة عن إطلاق التحالف الحكومي الدولي للمهارات الخضراء، بالتعاون بين حكومة الإمارات ممثلة في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وشركة Apolitical، وذلك إدراكاً للدور الحاسم الذي يلعبه الموظفون الحكوميون في تشكيل وتنفيذ سياسة المناخ.

وتعهد ممثّلو سبع جهات ومنظمات حكومية من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والبرازيل وجنوب إفريقيا وكندا، خلال الاجتماع، ببذل مزيد من الجهود لتطوير قدرات موظفي تلك الجهات على المهارات الخضراء، بما يتيح لهم تصميم البرامج والسياسات والمبادرات اللازمة، لمعالجة تداعيات التغير المناخي.