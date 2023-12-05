الامارات | رئيس الدولة وملك المغرب يوقّعان «إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أمس، «إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة»، بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبّي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات.

كما تبادل الجانبان - خلال مراسم جرت في قصر الوطن بأبوظبي - عدداً من مذكرات التفاهم، يشمل مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشروعات القطار فائق السرعة في المملكة المغربية، تبادلها من جانب دولة الإمارات، وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن جانب المغرب رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، ومذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء، تبادلها من جانب دولة الإمارات، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن الجانب المغربي وزير التجهيز والماء نزار بركة، ومذكرة حول شراكة إنمائية، تبادلها من جانب دولة الإمارات، وزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ومن جانب المغرب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومذكرة تفاهم بين «أدنوك» والمكتب الشريف للفوسفات (OCP)، تبادلها من جانب دولة الإمارات، وزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ومن الجانب المغربي المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات، مصطفى التراب، ومذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشروعات قطاع الطاقة، تبادلها سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، ومذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، تبادلتها وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ومن جانب المغرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ومذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات، تبادلها وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير النقل واللوجيستيك المغربي، محمد عبدالجليل، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ، تبادلها محمد حسن السويدي، ومن الجانب المغربي وزير التجهيز والماء نزار بركة، ومذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع «أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا»، تبادلها من جانب دولة الإمارات، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب، أمينة بنخضرة، ومذكرة للتعاون المشترك في قطاع «الأسواق المالية وسوق الرساميل»، تبادلها وزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ومذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار، تبادلها محمد حسن السويدي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، محسن جازولي، ومذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشروعات تخزين المعلومات، تبادلها من جانب دولة الإمارات، محمد حسن السويدي، ومن الجانب المغربي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، محسن جازولي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل، أمس، أخاه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة.

وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى «قصر الوطن» في العاصمة أبوظبي، فيما رافقت موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلالة الملك محمد السادس، إلى منصة الشرف، وعُزف السلام الوطني لدولة الإمارات والمملكة المغربية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً بزيارة جلالته.

ولدى وصول موكب جلالته إلى القصر، حلّق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلاً لوحة لعَلم المملكة المغربية الشقيقة.

وكان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ورئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، وسفير الدولة لدى المغرب، العصري الظاهري، وعدد من المسؤولين.

فيما يرافق صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، خلال الزيارة، وفد يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في المغرب.