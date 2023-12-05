الامارات | خطوة نحو المستقبل الأجمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء حافلة بالأمل والتفاؤل والطاقة النظيفة.. خطوات تشق طريقها في «كوب 28»، الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي حتى 12 من الشهر الجاري، وسط مشاركة قياسية تُعدّ الأكبر على مدى تاريخ مؤتمرات المناخ، من أجل البحث عن حلول ناجعة لتحديات الاحتباس الحراري، وأزمات بالجملة تهدّد العالم، ولا تستثني أحداً.