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الامارات | خطوة نحو المستقبل الأجمل

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة نحو المستقبل الأجمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء حافلة بالأمل والتفاؤل والطاقة النظيفة.. خطوات تشق طريقها في «كوب 28»، الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي حتى 12 من الشهر الجاري، وسط مشاركة قياسية تُعدّ الأكبر على مدى تاريخ مؤتمرات المناخ، من أجل البحث عن حلول ناجعة لتحديات الاحتباس الحراري، وأزمات بالجملة تهدّد العالم، ولا تستثني أحداً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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