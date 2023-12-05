الامارات | النفايات.. مصدر لإنتاج الهيدروجين الأخضر الممتاز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجموعة «بيئة»، العاملة في مجال الاستدامة، عن إطلاق أول محطة تجارية في العالم لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر ممتاز، وذلك بالتعاون مع كل من شركة «تشينوك هيدروجين» البريطانية، المتخصصة في تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، و«إيرووتر»، الشركة اليابانية المتخصصة في الأعمال ذات الصلة بالموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

وشهد حفل التوقيع على اتفاقية التطوير المشتركة، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، شريف العلماء، في جناح دولة الإمارات، ضمن مؤتمر «كوب 28»، من قِبل الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، خالد الحريمل، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«تشينوك هيدروجين»، رفعت شلبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إيرووتر»، إسماعيل شلبي.

ويأتي هذا التعاون في أعقاب الإنجازات الاستثنائية التي حققتها أول محطة تجريبية في العالم لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر ممتاز، والتي تم افتتاحها، أخيراً، بمدينة نوتنغهام البريطانية، في إطار التحالف الثلاثي الذي تم إبرامه بين مجموعة «بيئة» وشركتي «تشينوك هيدروجين» و«إيرووتر»، ضمن مساعي المجموعة الرامية إلى دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وحققت المحطة التجريبية إنجازات كبيرة، من خلال تبني حل عملي فعال يسهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر الممتاز من النفايات دون انبعاثات كربونية، حيث تعمل المحطة على تحويل مختلف النفايات البلدية الصلبة والنفايات البلاستيكية والخشبية غير القابلة لإعادة التدوير إلى خلايا هيدروجين أخضر متصلة بوحدة خلايا وقود «تويوتا»، التي تولد الطاقة من الهيدروجين المنتج، على غرار خلية الوقود المثبتة في مركبات خلايا وقود الهيدروجين، مثل «تويوتا ميراي».