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الامارات | أسكتلندا: توحيد الجهود

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس وزراء أسكتلندا، حمزة يوسف، أهمية فعاليات مؤتمر «كوب 28»، في توحيد الجهود العالمية الهادفة لمواجهة تداعيات وتبعات التغيّر المناخي.

وقال يوسف: «استضفنا (كوب 26) في غلاكسو قبل عامين، وكنا أول حكومة في شمال العالم تؤكد التزامها بتمويل الصندوق العالمي للمناخ، وطالبنا المجتمع الدولي بالالتزام بهذا الصندوق»، معرباً عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق في افتتاح «كوب 28» لتمويل الصندوق العالمي للمناخ، ما يؤكد دور دولة الإمارات ورئاسة «كوب 28» وجهودها الرائدة في هذا الصدد.

وشدد على ضرورة التركيز في الوقت الحالي على كيفية تعبئة الصندوق العالمي للمناخ بمشاركة مختلف الدول، مشيراً إلى أهمية ضمان توزيع الأموال التي ستخصص للصندوق بشكل عادل ومنصف للجميع، بحيث لا يضيف إلى عبء الديون الذي تواجهه العديد من الدول في الجنوب العالمي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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