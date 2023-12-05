"الصندوق العالمي" يخصص 70% من تمويله لأكثر البلدان عرضة لتغير المناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا "الصندوق العالمي"، خلال قمة المناخ العالمية في مؤتمر الأطراف "COP28" في دبي، أن أكثر من 70% من تمويله بما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار سيتم إنفاقها خلال السنوات الثلاث القادمة لصالح أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية، بهدف دعم برامج الصحة التي يجب أن تتعامل أيضاً مع أزمة تغير المناخ.

وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي: "مكافحة الأمراض المعدية القاتلة يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع التصدي لتغير المناخ".

وأضاف: " تؤثر أزمة المناخ بشكل بالغ على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي تعاني من أعباء مرتفعة من الأمراض وأنظمة صحية ضعيفة، مما يضع المجتمعات - التي لم تسهم بشكل كبير في انبعاثات الكربون العالمية - في خطر كبير".

ويقدم الصندوق العالمي دعما سريعاً ومرناً للطوارئ، إلى البلدان التي تكون في الصفوف الأمامية لمواجهة الكوارث المناخية، كما سيستثمر أكثر من 2.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة في البلدان الخمسين الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، لتعزيز الأنظمة الصحية وزيادة مقاومتها للتغيرات المناخية والاستعداد الأفضل لمواجهة تهديدات الأوبئة.