الامارات | "الوطني الاتحادي" يعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويتضمن تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي المحال من الفصل التشريعي السابع عشر، محاور: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.