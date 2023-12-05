الامارات | رئيس الدولة: دعم العمل الخليجي المشترك هو نهج الإمارات منذ عهد الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن نهج دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو دعم العمل الخليجي المشترك؛ كونه السبيل لتحقيق مصالح دول المنطقة وشعوبها.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة في تغريدة عبر منصة "إكس": "شاركت اليوم في القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة وأشكر أخي تميم بن حمد آل ثاني على دعوته الكريمة. نهج دولة الإمارات منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله، دعم العمل الخليجي المشترك كونه السبيل لتحقيق مصالح دول المنطقة وشعوبها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في ترسيخ أسس الاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي".