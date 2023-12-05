الامارات | 51637 ناخباً يبدأون اليوم التصويت في انتخابات "استشاري الشارقة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت لانتخابات المجلس الاستشاري للشارقة المتاحة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات http://WWW.ECCS.SHJ.AE بالإضافة للتصويت الحضوري في تسعة مراكز انتخابية وسط إقبال ملحوظ بعد إتمام التجهيزات كافة والتسهيلات المدعمة بأعلى معايير الدقة والشفافية، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبدأ اليوم 51637 ناخباً وناخبة من أعضاء الهيئات الانتخابية بالشارقة مرحلة التصويت لاختيار 25 عضواً يمثلون نصف أعضاء المجلس الاستشاري للشارقة من بين 193 مرشحاً من مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وساهمت خيارات التصويت الهجين من إلكتروني وحضوري في التسهيل على المواطنين والإسراع في تلبية نداء الواجب، عن طريق الدخول إلى نظام الهوية الرقمية «UAE PASS» ثم موافقة الناخب بإقرار الإدلاء بصوته، لينقله النظام إلى اختيار المرشح، ضمن قائمة أسماء المرشحين وفقاً للدائرة الانتخابية التي يتبعها الناخب، لتنتهي العملية بتأكيده اختيار المرشح وإتمام العملية بنجاح.

وشهد الموقع الإلكتروني المخصص للتصويت إقبالاً ملحوظاً من مواطني إمارة الشارقة المسجلين بالهيئات الانتخابية منذ فتح عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحاً على مدار الساعة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثامنة من مساء الخميس 7 ديسمبر .

وبدأت مراكز التصويت المعتمدة في مختلف أنحاء الشارقة باستقبال المواطنين الراغبين بالتصويت الحضوري ، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، باستخدام بطاقة الهوية على مدى ثلاثة أيام لمدة 12 ساعة يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وتتوزع مراكز التصويت المعتمدة في إمارة الشارقة بكل من :

مدينة الشارقة: نادي الشارقة للشطرنج

منطقة الحمرية: بلدية منطقة الحمرية

مدينة الذيد: مجلس ضاحية البستان

منطقة مليحة: نادي مليحة الثقافي الرياضي

منطقة المدام: بلدية منطقة المدام

منطقة البطائح: بلدية منطقة البطائح

مدينة خورفكان: مركز اكسبو خورفكان

مدينة كلباء: مجلس مدينة أحياء كلباء

دبا الحصن: مجلس مدينة دبا الحصن

وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري للشارقة، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أحمد سعيد الجروان، إن خيارات التصويت الإلكتروني والحضوري ساهمت في تعزيز المشاركة الانتخابية وزيادة الإقبال على التصويت منذ الساعات الأولى، مما يعكس وعي أبناء إمارة الشارقة بأهمية المشاركة لتطوير مستقبل الإمارة وصنع القرار وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف إن التجربة الانتخابية بإمارة الشارقة أثبتت جدارتها وتميزها فرغم أنها لم تطوي سوى دورتين - 2015 و2019 - لكنها ساهمت في ترسيخ الثقافة الانتخابية وتعزيز مخرجات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المواكبة للنمو المتسارع للشارقة والداعمة لتوجهات الإمارة في تعزيز جودة الحياة لأبنائها مؤكداً حرص لجنة إدارة الانتخابات على اتمام متطلبات مرحلة التصويت للدورة الثالثة من الانتخابات بأعلى المعايير والتميز .

من جانبه أكد رئيس لجنة الدائرة الانتخابية لمدينة الشارقة و مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، إتمام التجهيزات والتسهيلات كافة في الدائرة الانتخابية لمدينة الشارقة التي شهدت تفاعلاً ملحوظاً مع العملية الانتخابية منذ اليوم الأول للتصويت مشيداً بحرص مواطني الإمارة على الاستجابة للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة للمشاركة في الانتخابات.

وبين الطنيجي أن بلدية مدينة الشارقة منذ بدء العملية الانتخابية أعدت فريقاً متخصصاً لسير الانتخابات مع مواصلة الجهود على قدم وساق للمضي بمرحلة التصويت وتوفير الأدوات كافة التي تسهل على المواطنين عملية الانتخاب داعياً جميع المواطنين إلى موصلة العزم لاختيار ممثليهم تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حيث يخصص لمدينة الشارقة 9 مقاعد بالانتخاب يتنافس عليها 93 مرشحاً من أصل 193 مرشحاً من مختلف مدن ومناطق الشارقة.