شرطة أبوظبي تحتفي بـ«عيد الاتحاد» الـ52 بمهرجان الشيخ زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، بحضور اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد عثمان حاجي الخوري نائب مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي.

بدأ العرض العسكري بطابور من ضباط وأفراد، وشرطة نسائية، وطلبة كلية الشرطة، وطلبة مدارس التأهيل الشرطي، وفرسان شرطة أبوظبي «الخيالة»، وإدارة التفتيش الأمني k9، وقسم الموروث الشرطي، إلى جانب الآليات العسكرية من دوريات الشرطة، ودورية السعادة، وآليات هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وسط إعجاب الجمهور الغفير الذي شهد الاحتفال.وقد مزج العرض مصحوباً بمقطوعات فرقة موسيقى الشرطة بين فن التغرودة التقليدي مع الإيقاع العسكري، مستعرضاً قصصاً ملهمة عبر الأجيال ولمحة عن مسيرة إنجازات الإمارات ومستقبلها المشرق ليتوّج مسيرة زاخرة بالإنجازات العالمية في مختلف المجالات، صنعتها الإرادة القوية والعزيمة والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تأخذ بأسباب العلم وسبل التنمية المستدامة، لتكون دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.