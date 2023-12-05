الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س..الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 18:00 والجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 01:29.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:30 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 21:34.