الامارات | محمد بن راشد: لدينا جدية كاملة لنكون شريكاً فاعلاً في مواجهة تحدي التغير المناخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن "رسالتنا واضحة خلال COP28 … نؤمن بالتعاون الدولي .. ولدينا جدية كاملة لنكون شريك عالمي فاعل في مواجهة أهم تحدي يواجه كوكب الأرض .. تحدي التغير المناخي .

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": ضمن فعاليات COP28 في دبي التقيت اليوم رؤساء ومسؤولي 20 وكالة فضاء عالمية يشاركون في "قمة قادة الفضاء من أجل المناخ" التي تنظمها وكالة الإمارات للفضاء بهدف مناقشة دور قطاع الفضاء العالمي في مواجهة التحديات البيئية التي يتعرض لها كوكبنا ومراقبة تطورات التغير المناخي … رسالتنا واضحة خلال COP28 … نؤمن بالتعاون الدولي .. ولدينا جدية كاملة لنكون شريك عالمي فاعل في مواجهة أهم تحدي يواجه كوكب الأرض .. تحدي التغير المناخي.