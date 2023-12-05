«COP28» يؤكد أهمية دور المجتمعات الأصلية في حماية الطبيعة

ابوظبي - سيف اليزيد - سلط مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي الضوء على الدور الحيوي للمجتمعات الأصلية في حماية البيئة، حيث خصص يومه الثالث للمناقشات حول تعزيز عملية التحول العادل والشامل في مجال الطاقة وتحسين آليات التمويل لمكافحة آثار التغير المناخي.

ووفقًا للصندوق العالمي للطبيعة، تتحمل المجتمعات الأصلية في جميع أنحاء العالم العبء الأكبر من عواقب تغير المناخ بشكل غير متناسب على الرغم من أنهم يشكلون 6٪ فقط من سكان العالم، إلا أنهم يحمون 80٪ من التنوع البيولوجي العالمي.

يذكر أن مؤتمر COP26 في غلاسكو كان نقطة تحول كبيرة بالنسبة لهذه المجتمعات من خلال الإعلان عن تعهد بقيمة 1.7 مليار دولار لدعم الشعوب الأصلية حتى عام 2025 وجاءت هذه المساعدة في الوقت المناسب حيث كشفت دراسة أجرتها مؤسسة Rainforest Foundation Norway، نُشرت في العام نفسه، أن 1٪ فقط من التمويل المناخي العالمي يصل إلى الشعوب الأصلية.

ومثل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غلاسكو أول استجابة عالمية كبيرة لحماية هذه المجتمعات، وتعظيم دورها في مكافحة تغير المناخ.

وفي هذا الصدد تطالب المجتمعات الأصلية بإدراجها في طليعة المفاوضات حول التمويل المناخي، الذي يعد ضروريًا لحفظ الطبيعة واستعادتها وحمايتها.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش COP28 قال يونكار دومينجو بيس، وهو أحد زعماء الشعوب الأصلية في الإكوادور وبيرو " لقد توحدنا وجئنا برسالة إلى البشرية للاستماع إلينا والسماح لنا بتوصيل أرائنا لبناء طريق جديد في التعامل مع أزمة المناخ".

ومنذ عام 1992، يعمل هذا الزعيم الأصلي في مجال دمج البرامج وتوجيه المساعدات إلى الأقاليم من أجل التعليم وحماية البيئة.

واقترحت هذه المجتمعات الأصلية على وجه التحديد خطة بيئية إقليمية للانتقال إلى نموذج اقتصادي يقوم على حماية الطبيعة، مثل السياحة المجتمعية وريادة الأعمال المستدامة.

وأضاف يونكار دومينجو بيس " ثمة برامج عديدة لدعم حماية الطبيعة، لكنها لا تصل إلى الأراضي الأصلية، لذلك أنشأت مؤسسة لتوجيه هذا الدعم الاقتصادي لمساعدتنا على حماية التنوع البيولوجي".

وتتيح المنطقة الخضراء في COP28 فعاليات متنوعة للمشاركين من داعمي العمل المناخي والمبتكرين في مجال المناخ تدعو إلى احتواء الجميع وتمنح الأمل وتحفز على العمل.

وخصصت المنطقة الخضراء في COP28 مساحات لتمثيل النساء والشعوب الأصلية وأصحاب الهمم واستعراض آرائهم وأفكارهم، والتأكيد على أهميتها وتأثيرها ضمن منظومة العمل المناخي وذلك خلال أسبوعي المؤتمر.