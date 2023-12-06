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الامارات | اعتماد تقرير سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

ويتضمن تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي المحال من الفصل التشريعي الـ17، محاور: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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