الامارات | مركز الابتكار الغذائي الإماراتي.. تفكير بطرق إبداعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدكتور عبدالكريم العلماء، عن إطلاق مركز الابتكار الغذائي الإماراتي خلال فعاليات «كوب 28»، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي ومنتدى الاقتصاد العالمي.

وقال العلماء في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة لديها ركيزتان أساسيان تعمل عليهما وتوجه جهودها واستراتيجياتها بناء عليهما، هما محور العمل الإغاثي والإنساني، ومحور الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لديها أيضاً استراتيجيتها للأمن الغذائي 2051، ورؤية دولة الإمارات 2030، نحو الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية لإنتاج المواد الغذائية التي يتم استهلاكها يومياً.

وأضاف أن «إنشاء مركز الابتكار الغذائي الإماراتي، جاء في وقت لا يمكن التغافل فيه عن التغيرات المناخية وأثرها على البيئة وإنتاج الغذاء، لذا يجب على العالم التفكير بطرق إبداعية لإنتاج كمية الغذاء المطلوبة بأقل الموارد المتاحة، خصوصاً أن عدد سكان العالم في ازدياد وفي المقابل يعاني الكوكب ندرة في الموارد اللازمة لإنتاج الغذاء».

وذكر العلماء أن «المبادرة الجديدة تتحدث بشكل أساسي عن مفهوم (من المزرعة إلى الشوكة)، ما يعني إنتاج المواد الغذائية وتقديمها بشكل مباشر للمستهلك».

وأوضح أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية تعمل في استراتيجياتها المستدامة وفق خمسة محاور رئيسة، هي: محور العمل الإغاثي والإنساني، الصحة ومكافحة الأمراض، التعليم، الابتكار وريادة الأعمال، تنمية المجتمعات.