مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم السابع من "COP28"

ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق اليوم من مدينة إكسبو دبي فعاليات اليوم السابع، النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويستمر المؤتمر إلى 12 ديسمبر، وتشارك فيه وفود من 200 دولة.