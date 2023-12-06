حمد الشرقي يستقبل سفير السلام شري شري رافي شنكار ويؤكد  دور التسامح في بناء المجتمعات

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سفير السلام شري شري رافي شنكار. وناقش صاحب السمو خلال اللقاء مواضيع مهمة تتعلق بأهمية التسامح وقيمه في بناء مجتمعات متعددة الثقافات، وكيف يمكن للتسامح أن يساهم في حل النزاعات وتعزيز السلام بين الشعوب.

وأكد سموه أن الأعمال والتوجهات الانسانية تلعب دوراً حاسماً في المجتمع الإماراتي والعالمي، فهي تعزز قيم العدل والمساواه والتسامح والتفاهم بين الثقافات المختلفة، كما أشار سموه إلى أهمية التسامح في بناء العلاقات القوية، وتعزيز السلام والاستقرار في العالم. ونوه سموه بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أكثر الدول تسامحاً وتعايشاً بين مختلف الثقافات والأديان، حيث قدمت فرصاً متساوية للجميع، بغض النظر عن الخلفية الثقافية أو الدينية.

من جانبه شكر سري سري صاحب السمو حاكم الفجيرة على طيب الاستقبال، وعلى قيم العدل والمساواة والتسامح التي تتحلى بها دولة الإمارات، ما جعلها واحدة من أهم دول العالم في نشر هذه القيم والتعامل معها مع جميع الأفراد المقيمين فيها. حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.