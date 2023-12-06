شرطة أبوظبي تطلق 43 خدمة استباقية لتعزيز جودة حياة المجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باقة من الخدمات الاستباقية والبالغ عددها (43) خدمة وفقاً لاستراتيجيتها (2021-2025) وذلك تحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية "إسعاد المجتمع" و"استباقية وجودة الخدمات" موضحة أن الخدمات الاستباقية تأتي تسهيلاً لإجراءات المتعاملين وتحسين تجربتهم وتوفير قنوات مبتكرة لتحسين العمليات والإجراءات مع مراعاة الجودة والكفاءة والشفافية.

وكشفت عن ارتفاع مؤشر السعادة بالتعامل مع شرطة أبوظبي إلى نسبة (98.4) لسنة 2022م مقارنة مع سنة 2021م حيث بلغت نسبة المؤشر %88.9 مؤكدة التزامها المستمر بتنفيذ التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً والعمل وفق منهجية منظمة ودقيقة لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع.

وأوضحت أن الخدمات الجديدة تأتي ضمن اهتمامها المستمر بمواءمة المتطلبات الحكومية لإمارة أبوظبي الرامية لتقديم خدمات ذات قيمة عالية لمتعاملين ومواكبة لتجربتها في تقديم الخدمات للمتعاملين واسعادهم وحصولهم عليها بيسر وسهولة عبر قنوات تقديم الخدمة المتعددة.

وأكدت حرصها على فهم الاحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية لمتعامليها لتقدم لهم خدمات استباقية مبتكرة وذات إجراءات سلسة ومترابطة وفق أفضل الممارسات العالمية.