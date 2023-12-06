الامارات | يوم مفتوح لتوظيف باحثين من حملة البكالوريوس في شواغر بنكية بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع بنك الشارقة، يوماً مفتوحاً لإجراء مقابلات وظيفية لترشيح باحثين عن عمل لشغل شواغر وظيفية تندرج ضمن المزايا التي يقدمها البرنامج الحكومي "نافس" في القطاع الخاص.

وشهدت الفعالية التي أقيمت بمجلس ضاحية الرحمانية، حضوراً واسعاً من الباحثين عن عمل المسجلين في نظام الدائرة الإلكتروني؛ من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات (المالية، والمحاسبة، والقانون وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال)، للحصول على فرص وظيفية وفق الوظائف المطروحة للعمل بنظام الدوام الكامل في الإدارات المختلفة لبنك الشارقة.

وأتاح اليوم المفتوح فرصة كبيرة للمرشحين للوقوف عن قرب والتواصل المباشر مع ممثلي البنك، ومناقشة التفاصيل المتعلقة بسد الشواغر المطلوبة، ومقارنة العروض المقدمة بما يتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم وطموحاتهم الشخصية.

وأوضحت مسؤول التوظيف والتوطين، ليلى الحوطي، أن بنك الشارقة يوفر نطاقاً واسعاً من الفرص للكوادر الوطنية من الخريجين الباحثين عن عمل، ويتبنى كافة السبل لدعمهم في الوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتطوير الذات، ويحرص على استقطاب الكوادر الوطنية كجزء أساسي من خطته الاستراتيجية في التوطين؛ لتحقيق الأهداف الحكومية لدولة الإمارات والنهوض بالمسيرة التنموية.

من جانبها تواصل "موارد الشارقة "سعيها لتعزيز فرص تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتكثف جهودها لتوسيع وتعزيز تعاونها مع الشركاء الداعمين من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بما يخدم الصالح العام ويدعم عجلة التنمية المستدامة في الدولة.