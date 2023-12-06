الامارات | محمد بن راشد: أطلقنا بحمدالله أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أطلقنا بحمدالله أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي .. المشروع يمتد على مساحة 44 كم مربع وبتكلفة تتجاوز 15 مليار درهم ويضم أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم على ارتفاع 263 متر ويضم أيضا أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم .. وسيخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 1.6 مليون طن سنويا…

وأضاف سموه قائلاً "هدفنا 100% من القدرة الانتاجية للطاقة في دبي أن تكون من مصادر نظيفة بحلول 2050 … وهدفنا حياد كربوني كامل بحلول نفس العام .. ونكرر رسالتنا بأننا جادون في الاستثمار في الطاقة النظيفة وجادون في مواجهة التغيرات المناخية وجادون في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة".