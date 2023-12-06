انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والمد الثاني عند الساعة 19:44 والجزر الأول عند الساعة 14:47 والجزرالثاني عند الساعة 02:24.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 05:37 والجزر الأول عند الساعة 23:14 .