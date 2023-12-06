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حمدان بن زايد يزور مركز الظفرة لسعادة المتعاملين في مدينة زايد

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ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم الأربعاء، مركز الظفرة لسعادة المتعاملين في مدينة زايد الحاصل على تقييم 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «زرنا مركز الظفرة لسعادة المتعاملين في مدينة زايد الحاصل على تقييم 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023.. نبارك لكافة القائمين على المركز هذا الإنجاز، ونثني على جهودهم في تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمجتمع والاهتمام بالمتعاملين وتلبية متطلباتهم».

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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