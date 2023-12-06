حمدان بن زايد يزور مركز الظفرة لسعادة المتعاملين في مدينة زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم الأربعاء، مركز الظفرة لسعادة المتعاملين في مدينة زايد الحاصل على تقييم 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «زرنا مركز الظفرة لسعادة المتعاملين في مدينة زايد الحاصل على تقييم 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023.. نبارك لكافة القائمين على المركز هذا الإنجاز، ونثني على جهودهم في تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمجتمع والاهتمام بالمتعاملين وتلبية متطلباتهم».