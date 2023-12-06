الامارات | "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً الغربية وذلك من الساعة 00:00 إلى الساعة 10:00 من صباح غد الخميس.