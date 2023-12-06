غداً .. يوم التصويت الأخير لحسم الفائزين في انتخابات استشاري الشارقة 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل الموقع الإلكتروني WWW.ECCS.SHJ.AE المخصص للتصويت لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومراكز التصويت المعتمدة بالإمارة استقبال الناخبين حتى الثامنة من مساء يوم غد "الخميس" ليجري حسم القائمة الفائزة بالانتخابات والإعلان عن نتائج الفرز الأولية.

وأظهر الناخبون في إمارة الشارقة لليوم الثاني على التوالي تفاعلهم الكبير مع انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عبر التصويت لاختيار 25 عضواً يمثلون مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وفي الوقت الذي شهد فيه الموقع الإلكتروني WWW.ECCS.SHJ.AE ، إقبالاً متواصلاً على التصويت لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دورتها الثالثة فقد استقبلت مراكز الاقتراع الموزعة بمختلف أنحاء إمارة الشارقة المزيد من المواطنين للتصويت الحضوري للمرشحين.

وأشاد الناخبون بتسهيل الإجراءات وآلية عملية التصويت التي تتم بكل سلاسة مما ساهم في توسيع المشاركة الانتخابية كونها متاحة إلكترونياً عن بعد مع إبقاء خيار الحضور إلى مقرات المراكز الانتخابية.

وبينما أدلى العديد من المسؤولين والموظفين في إمارة الشارقة بأصواتهم من مقار عملهم عبر هواتفهم عن طريق الهوية الرقمية بأقل من دقيقة فقد حرص البعض منهم على الحضور يرافقهم عدد من الكوادر الوظيفية في جهاتهم إلى المراكز الانتخابية للتصويت لمعايشة أجواء الانتخابات التي تتسم بالشفافية والدقة وتعزيز قيم التواصل تلبية لنداء الواجب الوطني.

ومن المشاهدات التي سجلتها مراكز التصويت في إمارة الشارقة حضور عائلات مع أطفالها للتصويت الحضوري لترسيخ ثقافة الانتخاب بين الأبناء ومعايشتها عن قرب وجعل عملية الانتخابات تجربة ملهمة وذكرى حاضرة في أذهانهم كونها تجسد حقهم في اختيار ممثليهم ممن ينقلون صوتهم تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ليكونوا مساهمين في صنع القرار وتطوير مستقبل إمارة الشارقة.

ولم يجد أهالي إمارة الشارقة أي عوائق أمام قناعة تلبية نداء الواجب الوطني لانتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فقد شهدت مراكز الاقتراع حضور مختلف الفئات العمرية بمن فيهم الشباب والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة للمشاركة في العرس الانتخابي لتأكيد دورهم الفاعل في العملية الانتخابية باختيار من ينقل صوتهم ويمثلهم.

وشهدت المنطقة الوسطى في إمارة الشارقة تفاعلاً كبيراً مع العملية الانتخابية إذ رافق عملية التصويت الإلكتروني توافد العديد من المواطنين على مراكز الاقتراع المجهزة بالكامل لإتمام العملية الانتخابية بسهولة وتخصيص فرق عمل متخصصة لمساعدة المواطنين عند الحاجة لإتمام عملية التصويت.

وقال حمد راشد الطنيجي رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بمدينة الذيد مدير بلدية مدينة الذيد " إن مركز التصويت في مجلس ضاحية البستان شهد تفاعلاً ملحوظاً من قبل المواطنين لاختيار ثلاثة أعضاء لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة الذيد من بين 18 مرشحاً لافتاً إلى حرص أبناء المدينة على تلبية نداء الواجب الوطني في المشاركة بانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

من جانبه أكد سالم عبيد الميالة رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بمنطقة المدام مدير بلدية منطقة المدام مواصلة العمل في مركز الانتخاب لاستقبال المواطنين الراغبين بالتصويت الحضوري وتقديم التسهيلات كافة مشيداً بتفاعل أبناء المنطقة مع العملية الانتخابية لاختيار عضوين عن منطقة المدام من بين 12 مرشحاً سواء بالتصويت عن بعد أو الحضور.

وقال عبد الله سلطان بن سلومه رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بمنطقة البطائح مدير بلدية منطقة البطائح إن المركز الانتخابي في بلدية منطقة البطائح لقي تفاعلاً كبيراً من قبل أبناء المنطقة لليوم الثاني على التوالي من مرحلة التصويت لاختيار ممثلاً لهم عن منطقة البطائح في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من بين ستة مرشحين ، لافتاً إلى وعي أبناء المنطقة بأهمية الانتخابات وحرصهم على المشاركة في صنع القرار.

من جانبه أشاد مصبح سيف الكتبي رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بمنطقة مليحة مدير بلدية منطقة مليحة بحرص أبناء المنطقة على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية كونها مسؤولية وواجب وطني سواء بالتصويت عن بعد أو الحضور إلى المقر الانتخابي في نادي مليحة الثقافي الرياضي لاختيار ممثلاً للمنطقة من بين ثمانية مرشحين ، مشيراً إلى تخصيص فريق عمل لتقديم العون والتسهيلات اللازمة للمواطنين.