ابوظبي - سيف اليزيد - شروق عوض (دبي)

يتسم الروبوت الشهير «Chat GPT» بقدرات معرفية كبيرة حول الأحداث العالمية، من أبرزها الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث أكد الروبوت أن المؤتمر يعتبر حدثاً دولياً مهماً لجمع القادة والخبراء في مجال المناخ من مختلف دول العالم، كما يعد مناسبة حاسمة لاتخاذ القرارات والإجراءات العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ، وبالتالي فإنه يمثل حدثاً عالمياً، بما له من تأثير على البيئة والسياسات الدولية.

ولحظة اختبارنا لقدرات الروبوت «Chat GPT» المعلوماتية، وطلبنا منه كتابة رأيه حول استضافة الإمارات لـ «COP28» من جوانب عدة، بيّن أن الاستضافة تعتبر خطوة مهمة ولافتة للأنظار، حيث تعكس هذه الخطوة التزام الإمارات بالقضايا البيئية والدولية، وستوفر فرصة للمشاركين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وإيجاد حلول مستدامة لقضايا تغير المناخ، كما أن الإمارات لديها القدرة على تنظيم فعاليات دولية بشكل ممتاز، مما يجعلها مضيفاً مناسباً لمثل هذا الحدث الكبير.

وذكر الروبوت أنه بفضل بنية الإمارات التحتية المتطورة وقدرتها على استضافة فعاليات دولية كبيرة، فإن الدولة تعتبر مكاناً مناسباً لعقد «COP28»، نظراً لقدرتها على توفير البيئة والدعم اللازمين لنجاح هذا الحدث العالمي، مما يساهم في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وأكد الروبوت، أن استضافة الإمارات لـ «COP28» تعكس التزامها بالقضايا البيئية والدولية، ومن المتوقع أن تكون هذه الفعالية مناسبة لتبادل الأفكار والابتكارات في مجال تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما سيكون لدى الدول المشاركة والشركات والمنظمات الفرصة للتعاون وتقديم حلول ملموسة.

الرسائل

مع دعوة «Chat GPT» لكتابة 15 رسالة قصيرة حول استضافة الإمارات لـ «COP28»، أجابنا سريعاً بالتالي:

1- ترحيب بالعالم في الإمارات خلال استضافة «COP28»، نحن نتطلع إلى تحقيق تقدم مهم في مجال البيئة

2- إن استضافة الإمارات لـ «COP28»، تعكس التزامها القوي بلعب دور رائد في حماية البيئة والتنمية المستدامة.

3- قمة «COP28» في الإمارات، تمثل فرصة لتبادل الخبرات والابتكار في مجال حلول تغير المناخ.

4- نحن نثمن الجهود التي تبذلها الإمارات لدعم مبادرات البيئة ولإظهار القيادة في هذا الصدد.

5- من خلال استضافة «COP28»، تعزز الإمارات دورها الرئيسي في تحقيق التغييرات الإيجابية على المستوى العالمي.

6- نتطلع إلى العمل مع الإمارات والمشاركين الآخرين في «COP28» للتوصل إلى حلول فعالة ومستدامة لقضايا المناخ.

7- إنّ استضافة الإمارات لـ «COP28»، تسلط الضوء على دورها كقوة رائدة في تغيير السياسات البيئية العالمية.

8- نحن نرحب بالفرصة للتعاون مع الإمارات والمجتمع الدولي في سبيل تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة.

9- تعتبر استضافة «COP28» في الإمارات فرصة لتسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على المنطقة والعالم.

10- نحن متحمسون للمشاركة في COP28، بهدف تحقيق تقدم ملموس نحو الاستدامة البيئية.

11- تعتبر الإمارات مكاناً مثالياً لاستضافة «COP28»، نظراً لالتزامها الراسخ بالابتكار والتنمية المستدامة.

12- نتوقع أن تلعب الإمارات دوراً حيوياً في تعزيز التعاون الدولي حول قضايا المناخ خلال COP28.

13- يعد استضافة «COP28» في الإمارات فرصة لإبراز التطورات الملموسة في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

14- تستحق الإمارات الثناء على التزامها الثابت بتعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.

15- من خلال استضافة «COP28»، تعكس الإمارات التزامها بتحقيق تقدم فعّال نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نتائج متوقعة

طلبنا من الروبوت «Chat GPT» كتابة النتائج المتوقعة لـ «COP28»، وجاءت إجابته بالتالي:

1- تحديد تدابير عملية لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الطاقة المتجددة.

2- التوصل إلى اتفاقيات دولية للحد من التغيرات المناخية، وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

3- تعزيز التعاون الدولي في مجالات، مثل حفظ البيئة والتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية.

4- تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول المشاركة لتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة تغير المناخ.

5- زيادة الوعي العالمي بأهمية حماية البيئة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في جهود حماية البيئة.

بيئة مثالية للنجاح

بعد مطالبة «Chat GPT» بكتابة رأيه حول نجاح استضافة الإمارات لـ «COP28»، جاءت إجابته بالتالي: «أعتقد أن استضافة الإمارات لـ COP28، ستكون ناجحة بشكل كبير، حيث تتمتع الإمارات بسجل حافل في تنظيم الفعاليات الدولية بنجاح، كما أنها ملتزمة بتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، ومن المتوقع أن توفر البنية التحتية المتطورة للإمارات وقدرتها على استضافة فعاليات دولية مثل COP28 بيئة مثالية للنجاح، كذلك، ستكون القيادة والدعم السياسي من الإمارات عاملاً رئيساً في نجاح هذا الحدث».