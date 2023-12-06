جون كيري لـ«الاتحاد»: COP28 نجح في إعادة مسار التفاوض بين الأطراف بشأن المناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - وائل بدران ويسرى عادل (دبي)

أكد المبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري، خلال قمة المناخ COP28، أنه تم الاتفاق على تنويع مصادر الطاقة المتجددة، ومن ثم تسريع خفض الانبعاثات الذي يشكل طريق الحفاظ على درجة حرارة الأرض عند هدف 1.5 درجة، لافتاً إلى أن المؤتمر نجح في إعادة مسار التفاوض بين جميع الأطراف حول المناخ.

وأوضح كيري، في رد على سؤال لـ«الاتحاد» خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الأطراف، أن COP28 نجح في تحقيق تقدم على صعيد التمويل الخاص بالعمل المناخي، معرباً عن ثقته أيضاً في القدرة على إحداث تقدم خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالتكيف مع تداعيات التغير المناخي، ولفت إلى الجهود المبذولة لتحقيق التعاون بين الدول من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

وقال كيري: «في بداية COP28، شهدنا لحظة تاريخية لم يسبق لها مثيل في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف، حيث تمت الموافقة على مسألة معقدة مثيرة للجدل، والآن لدينا صندوق للاستجابة لتأثيرات المناخ، وأعتقد أنه حصل بالفعل على مبلغ محدد للمساعدة في تأسيسه».

وأضاف المسؤول الأميركي، ووزير الخارجية الأسبق «أحرزنا تقدماً كبيراً في الأيام السبعة الماضية في جميع جوانب التحول إلى الطاقة النظيفة، وبالتعاون مع دولة الإمارات الاتحاد الأوروبي، تشاركنا في قيادة التعهد بمضاعفة كفاءة الطاقة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ويشمل ذلك الآن أكثر من 120 دولة».

وتابع: «وضعنا مع خمس دول أخرى، بما في ذلك دولة الإمارات، خططاً لمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 والتي تشمل الآن أكثر من 20 دولة من أربع قارات».

ونوّه بأن الإمارات والولايات المتحدة والصين عقدت أول قمة على الإطلاق لغاز الميثان، وخلال الأسبوع الجاري، حشدت الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص أكثر من مليار دولار في صورة منح تمويلية جديدة، وأكثر من 3 أضعاف المستويات العالمية الحالية، يتضمن ذلك صندوقاً بقيمة 255 مليون دولار من مجموعة من ست شركات للنفط والغاز وافقت على استخدام خبراتها لمساعدة بعض البلدان لتكون قادرة على الحد من تسربات غاز الميثان، ووافق كل منهم على تقديم 25 مليون دولار، والمساعدة في تزويد التكنولوجيا والأشياء الأخرى الضرورية لتحقيق ذلك.

وأفاد بأنه منذ اتفاق باريس وحتى الآن، كان تمويل المناخ عنصراً مهماً مفقوداً، وخلال الأسبوع الجاري فقط، أحرزنا تقدماً كبيراً، وأعلنا تقديرات بتجاوز تمويل المناخ في الولايات المتحدة 9.5 مليار دولار في عام 2023، ونحن على المسار الصحيح للوفاء بتعهد الرئيس بايدن لعام 2024.

وشدد على أن التقييم العالمي لاتفاقية باريس ينبغي أن يدعو إلى بذل جهود تخفيف إضافية، مثل زيادة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف، وزيادة فعالية الطاقة، ووضع حد لإزالة الغابات، وتقليص غاز الميثان وغيره من الانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون، منوّهاً بأنه إذا لم نفعل ذلك، فالعلم يقول إن العالم لن يتمكن من الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.