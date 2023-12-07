الامارات | القمر الاصطناعي 813.. وبدأ العمل على هدية الإمارات للعرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، بدء العمل رسمياً على تنفيذ مشروع القمر الاصطناعي 813، الذي يعد إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وشهد جناح المركز في المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ (كوب 28)، توقيع إعلان انطلاق العمل على المشروع بحضور نائب رئيس جامعة الإمارات، الدكتور غالب الحضرمي، والمدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، سالم القبيسي، والوزير ونائب رئيس البعثة - سفارة جمهورية الصين الشعبية، بياو تشو.

ويستهدف «813» توفير بيانات فوق طيفية دقيقة، وتعزيز التعاون في مجال الفضاء بين دول مجموعة التعاون العربي، بتمويل من وكالة الإمارات للفضاء، وبالتعاون مع جامعة الإمارات.

وقال مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، علي الشحي: «إن توقيع اتفاقية المشروع مع الشريك الصيني، يصادف الذكرى الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات، إذ شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، وخلال السنوات الماضية أصبح البلدان شريكين مهمّين يعملان وينسقان معاً في الشؤون الإقليمية والدولية».

وأوضح أن المركز يجتمع للاحتفاء بشراكة مهمة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع الصين، إذ تُظهر الإحصاءات تقدّماً مذهلاً في قطاع الفضاء في الصين، ما يجعلها من رواد المستقبل في هذا المجال.

وتابع الشحي: «يشرفنا اليوم إعلان توقيع اتفاقية العمل المشترك مع الطرف الصيني، لتطوير وإنجاز القمر العربي 813، لنؤسس لرحلة طويلة ملأى بالمعرفة والشغف والتعاون العلمي الجاد، بما يعود بالفائدة على الطرفين».

من جهته، ثمن بياو تشو، التجربة الإماراتية في مجال الفضاء، باعتبارها تجربة رائدة تقوم على تشجيع الابتكار وتسريع عملية التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى التزام الإمارات من خلال رفع قدرات البحث والتطوير التكنولوجي لتعزيز هذه الصناعة.

ويعد «813» أول مشروع بالتعاون مع الدول العربية، بقيادة دولة الإمارات، ويأتي إثر توجيه وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن المشروع كهدية للمجموعة العربية للتعاون الفضائي في مؤتمر الفضاء العالمي (أبوظبي، مارس 2019)، بمناسبة التوقيع على ميثاق تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

وتمت تسمية القمر الصناعي الجديد «813»، ويشير إلى التاريخ الذي شهد بداية الازدهار لبيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون، ويمثّل المنطقة، واحتضن العلماء.

علي الشحي:

• المركز يحتفي بشراكة مهمة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع الصين.