الامارات | «ماراثون الأفكار الافتراضي العالمي».. لمعالجة القضايا البيئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات إطلاق ماراثون الأفكار الافتراضي المفتوح للمنظمات التابعة للرابطة والمنظمات غير الربحية والتطوعية في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي من أجل الاستدامة، وذلك بالتعاون مع الرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE)، وبالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة في أبوظبي.

ويتزامن الإطلاق مع اليوم العالمي للتطوع، وهو احتفال دولي بإسهامات المتطوعين حول العالم.

وتمثل هذه المبادرة بداية شراكة استراتيجية بين مؤسسة الإمارات وشركة «جنرال موتورز»، الراعي الرسمي لهذه الفعالية، حيث سيتم التعاون عبر العديد من المشاريع المجتمعية في دولة الإمارات.

ويُعدُّ ماراثون الأفكار الافتراضي، حدثاً قائماً على تطوير الأفكار ويستمر أياماً، حيث يسلط الضوء على «قوة الأفراد» في العمل التطوعي، وإمكانية إيجاد حلول جديدة ومبتكرة قادرة على قيادة التغيير للأفضل.

وتتمحور موضوعات المنافسة لهذا العام حول أهمية العمل التطوعي في إيجاد حلول مبتكرة لثلاثة تحديات بيئية، هي: الصحة والتعافي والسلام، والطبيعة والأرض والمحيطات، والشباب والتعليم والمهارات، حيث سيشارك 15 فريقاً عالمياً (خمسة فرق لكل تحدٍّ)، وستختار لجنة مؤلفة من 15 مُحكماً رفيع المستوى ثلاث أفكار قابلة للتنفيذ.

وستتمكن الفرق الثلاثة الفائزة بعد ذلك من تقديم عروضها أمام لجنة التحكيم في مارس 2024، والحصول على منحة لتمويل مشروعاتها.

ودعا الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، أحمد طالب الشامسي، جميع فرق المتطوعين حول العالم، والراغبين في إحداث تأثير إيجابي، إلى التسجيل في ماراثون الأفكار الافتراضي «التطوع من أجل الاستدامة»، حتى يتمكنوا من استثمار إمكاناتهم وخبراتهم في التوصل إلى أفكار مبتكرة تسهم في الحفاظ على كوكبنا.

وقال: «تدعم هذه المسابقة أجندة الاستدامة في دولة الإمارات لإحداث تأثير واسع النطاق، وكلنا أمل أن تسهم فكرة إطلاق ماراثون الأفكار الافتراضي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، في إلهام الفرق التطوعية العالمية لابتكار مبادرات بيئية جديدة».

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية للرابطة الدولية للجهود التطوعية (IAVE)، نيكول سيريلو: «نُعبر عن حماستنا الشديدة للتعاون مجدداً مع مؤسسة الإمارات في ماراثون الأفكار الافتراضي الذي يقدم صورة رائعة عن دور العمل التطوعي في تطوير حلول مبتكرة لتحديات تغير المناخ وحماية الأفراد والكوكب على حدٍّ سواء».

بدوره، قال الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في إفريقيا والشرق الأوسط، جاك أوبال: «يُسعِدنا العمل مع (مؤسسة الإمارات) ضمن جهودها الواسعة النطاق والتأثير بهدف الارتقاء بالمجتمَع المحلّي وضمان بقاء الاستدامة في مقدمة الأولويات العامة».

وأضاف: «نحن في (جنرال موتورز) لطالما شجّعنا ودعمنا الشراكات الاستراتيجية بين القطاعَين الخاص والعام، خصوصاً أننا نهدف لأن نكون قدوة، وأن نستقطب الجميع إلى رحلتنا التي نمضي بها نحو عالم يتميز بصفر انبعاثات، ومع أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، نحن توّاقون للتعرف إلى المنظورات الجديدة والحلول المستدامة الذكية التي ستنتج عن ماراثون الأفكار الافتراضي».

وأكد أوبال، أن «دولة الإمارات تدعم الجهود المشتركة، وهذا يتماشى مع رؤيتنا وحرصنا على المضي قُدماً لتطوير مواهب متنوعة من مختلف الجنسيات والأعمار، ما يسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية في مجال التنقل بالمنطقة».

• 15 فريقاً عالمياً تشارك في المسابقة لإيجاد 3 أفكار قابلة للتنفيذ.

شروط المشاركة

تتضمن شروط المشاركة في «الماراثون»، التسجيل عبر الإنترنت من خلال الرابط: (www.volunteers.ae/ideathon23).

ويمكن لكل منظمة التسجيل اعتباراً من أمس حتى 29 يناير 2024، والمشاركة بفريق واحد فقط، والتنافس في موضوع واحد من الموضوعات الثلاثة (الصحة والتعافي والسلام، والطبيعة والأرض والمحيطات، والشباب والتعليم والمهارات).

ويجب أن يتكون كل فريق من ثلاثة أعضاء على الأقل، وخمسة أعضاء كحد أقصى، ويجب ألا يقل عمر كل عضو من أعضاء الفريق عن 18 عاماً، ويجب على كل منظمة/فريق ترشيح موجّه لدعمهم خلال المسابقة، كما يجب على الفرق المقبولة الانضمام إلى جلسات التوجيه والإرشاد في اليوم الأول من ماراثون الأفكار الافتراضي في الرابع من مارس 2024، حيث سيكون لدى كل فريق 24 ساعة لوضع اللمسات الأخيرة على فكرته وتقديمها.

وستختار لجنة التحكيم في كل موضوع فريقاً واحداً كصاحب أفضل فكرة ليتم الإعلان عنه كفائز بالموضوع، وستقوم جميع الفرق بعرض أفكارها على لجنة التحكيم الخاصة بموضوعها في اليوم الثالث من ماراثون الأفكار الافتراضي في السادس من مارس 2024.