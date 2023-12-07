شرطة أبوظبي تحصل على شهادة الاعتماد الدولي لتجربة المتعامل الرقمية IDCX

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، شهادة الاعتماد الدولي لتجربة المتعامل الرقمية IDCX، والتي حصلت عليها شرطة أبوظبي من المؤسسة البريطانية للمواصفات BSI .

وتسلم الشريفي الشهادة، من الياس كرامبويكيس المدير الإقليمي للمبيعات والشؤون التجارية في الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا والهند، يرافقه ياسر حرز الله مدير تطوير الأعمال.

وأصبحت شرطة أبوظبي، بناء على هذه الشهادة، أول جهة شرطية في العالم تحوز الاعتماد الدولي لتجربة المتعامل الرقمية IDCX مع الريادة في تقديم الخدمات الرقمية، وتم بناء نسخته الأولى على أساس تطور متطلبات المتعامل الرقمية وتلقي مستويات أعلى من الخدمة، وجرى تطويره من قبل المعهد الدولي لتجربة المتعامل، والذي يركز على تطوير ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في إدارة تجربة المتعامل.

وثمن اللواء مكتوم علي الشريفي، الإنجاز العالمي المتفرد والذي يعزز جهود شرطة أبوظبي في تطبيق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات وتحقيق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق تطلعات الحكومة وتوجهها نحو إعطاء الأولوية لرحلات المتعاملين، ضماناً لتركيز الجهود والموارد حولها وتحسين تجارب المتعاملين وتطوير الكفاءات البشرية، من خلال تعزيز مهارات موظفي تجربة المتعامل، لتمكينهم من توفير تجارب عالمية المستوى للمتعاملين، وتطوير نموذج متقدم لقياس أداء تجربة المتعاملين وفق أفضل الممارسات الدولية .

من جهته قال العميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسَّسي في شرطة أبوظبي، إن الحصول على الاعتماد العالمي لمعيار تجربة المتعامل الرقمية IDCX، يُعدُّ حافزاً لجميع المنتسبين في شرطة أبوظبي لمواصلة السعي الدائم للتميُّز والريادة.

جدير بالذكر أن المؤسسة البريطانية BSI للمواصفات، التي تأسست في المملكة المتحدة عام 1901، تهدف إلى تطوير المواصفات والمعايير ونشرها واعتمادها في مجموعة واسعة من القطاعات والمجالات التنظيمية في المؤسسات.