الامارات | حمدان بن محمد: قوة مدارسنا اليوم هي قوة لمستقبلنا وضمان لنجاح أجيالنا الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD نتائج برنامجهم الدولي لتقييم مستويات الطلبة PISA في 81 دولة ومنطقة حول العالم حيث يتم تقييم مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة … جاءت مدارس دبي الخاصة في المرتبة التاسعة عالمياً في الرياضيات (في 2009 كانت مدارس دبي في المرتبة 38 دوليا في الرياضيات ).

وأضاف سموه "كما جاءت مدارس دبي الخاصة في المرتبة الـ 14 عالمياً في العلوم والـ 13 عالمياً في القراءة. نشكر الكوادر التعليمية المتفانية .. ونشكر هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي على جهودهم ومتابعتهم .. ونؤكد بأن جودة التعليم هي جودة حياة يستحقها المواطن والمقيم وأسرهم .. وقوة مدارسنا اليوم هي قوة لمستقبلنا وضمان لنجاح أجيالنا الجديدة".