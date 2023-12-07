بلدية عجمان تطلق مسار عجمان للحياد الكربوني

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مسارعجمان للحياد الكربوني خلال مشاركتها في المؤتمر انطلاقاً من توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتحديد عام 2023 كعاما لاستدامة في الدولة، وتماشياً مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28.

وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي - مدير عام الدائرة أن المسار يهدف إلى ريادة الإمارة في تخفيض الانبعاثات، والوصول للحياد الكربوني، مشيراً إلى أن المشروع بما يتميز به من أفكار يعد الأول على مستوى المنطقة.

وذكر أن الدائرة تسعى من خلال تبني المبادرة في المرحلة الأولى للمنشآت الصناعية، إلى العمل على خطط قصيرة المدى وخطط طويلة المدى للتقليل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة المختلفة للمنشآت، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن المبادرة ستشمل في المرحلة الثانية المؤسسات التجارية والحكومية للوصول إلى الحياد الكربوني2050، حيث تتبنى المبادرة عدة ممارسات خضراء سيتم تطبيقها لضمان تحقيق المستهدفات، وذلك من خلال تعزيز استخدام الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى فرز النفايات من المصدر وإعادة تدويرها وفرزها، كما وسيتم العمل على استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، والتغير في نظام الإنتاج، والاعتماد على عمليات التدوير للنفايات.

من جهته تحدث المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، عن العلامة البيئية التي تخص المبادرة وتتميز بها والتي ستساهم في منح المؤسسات الصناعية امتيازات تجارية وبيئية تساهم في تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيزمبدأ الاقتصاد الأخضر، موضحاً أن المشروع يتضمن عدة مراحل تبدأ بعملية تقييم للمنشأة الصناعية من خلال عمليات حصر وحساب للبصمة الكربونية للمنشأة الصناعية، ثم البدء بتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها بغرض التقليل من البصمة الكربونية للمنشاة كخطوةأولية.

كما أوضح أن العمل على المبادرة سيبدأ من بداية العام القادم ضمن خطة واضحة يتم العمل من خلالها على التعريف بالمبادرة وآليات إنجازها، وخطوات وأدلة الحصول على العلامة.